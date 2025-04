Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag im Plus

Nestlé im Blick

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 90,08 CHF zu.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 90,08 CHF. Bei 90,28 CHF erreichte die Nestlé-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,52 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 580.472 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 08.06.2024 markierte das Papier bei 98,62 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 9,48 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 72,82 CHF fiel das Papier am 20.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 19,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,09 CHF belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,80 CHF an.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,54 CHF je Nestlé-Aktie.

