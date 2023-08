Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagnachmittag mit Verlusten

So bewegt sich Nestlé

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 106,88 CHF.

Das Papier von Nestlé befand sich um 17:39 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,4 Prozent auf 106,88 CHF ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Nestlé-Aktie bis auf 106,70 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 107,00 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 2.160.143 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2022 bei 118,70 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,06 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 103,42 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 120,55 CHF.

Am 25.04.2023 hat Nestlé die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF im Vergleich zu 22.238,00 CHF im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.02.2025.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,93 CHF je Aktie.

