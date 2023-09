Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Freitagnachmittag leichter

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 105,44 CHF.

Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,9 Prozent auf 105,44 CHF ab. Zwischenzeitlich weitete die Nestlé-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 105,26 CHF aus. Mit einem Wert von 106,10 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 810.658 Nestlé-Aktien.

Bei 116,84 CHF markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 10,81 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.08.2023 bei 102,78 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 2,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 120,50 CHF.

Am 25.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 22.238,00 CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 22.238,00 CHF eingefahren.

Am 22.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,92 CHF je Aktie.

