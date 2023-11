Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 98,78 CHF.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 98,78 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 98,93 CHF zu. Bei 98,55 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 312.775 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (116,84 CHF) erklomm das Papier am 25.04.2023. 18,28 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,09 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 1,71 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 119,33 CHF je Nestlé-Aktie an.

Am 25.04.2023 hat Nestlé die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Nestlé 22.238,00 CHF umgesetzt.

Am 22.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,84 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.net

