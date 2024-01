Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Mittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 97,51 CHF.

Um 17:37 Uhr stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 97,51 CHF. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 97,64 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 97,10 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1.788.385 Nestlé-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,84 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 96,12 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 1,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 114,33 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nestlé am 25.04.2023. Das vergangene Quartal hat Nestlé mit einem Umsatz von insgesamt 22.238,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 22.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,84 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

