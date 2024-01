Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nestlé zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 97,51 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 17:37 Uhr 0,7 Prozent auf 97,51 CHF. In der Spitze gewann die Nestlé-Aktie bis auf 97,64 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,10 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1.788.385 Nestlé-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,84 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 19,82 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 96,12 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2023). Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 1,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 114,33 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Nestlé am 25.04.2023 vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 22.238,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.02.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,84 CHF je Aktie belaufen.

