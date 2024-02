Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Nestlé am Vormittag ins Plus

Blick auf Nestlé-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 99,37 CHF.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 99,37 CHF zu. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 99,45 CHF zu. Mit einem Wert von 99,10 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 219.857 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 116,84 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 17,58 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 94,42 CHF. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 5,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 113,36 CHF.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 22.238,00 CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 22.238,00 CHF eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,84 CHF im Jahr 2023 aus.

