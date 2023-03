Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Nestlé-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im SWX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 105,28 CHF abwärts. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 105,10 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 105,34 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 134.358 Stück.

Am 29.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 127,12 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 17,18 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.10.2022 bei 103,42 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 1,80 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 122,38 CHF.

Nestlé ließ sich am 21.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 21.089,00 CHF gegenüber 21.089,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 25.07.2024 dürfte Nestlé die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,02 CHF je Nestlé-Aktie.

