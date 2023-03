Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Die Nestlé-Aktie konnte um 12:07 Uhr im SWX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 106,78 CHF. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 106,78 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 105,34 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 644.207 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 29.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 127,12 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 16,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 103,42 CHF. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 3,25 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 122,38 CHF angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Nestlé am 21.04.2022. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 21.089,00 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21.089,00 CHF erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Nestlé am 27.07.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 25.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 5,02 CHF je Aktie aus.

