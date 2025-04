Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zeigt sich am Mittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Nestlé-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 90,60 CHF.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 90,60 CHF zu. Bei 90,70 CHF erreichte die Nestlé-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 89,76 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 563.622 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.06.2024 bei 98,62 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,82 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 24,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,05 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,09 CHF. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,80 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Am 24.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Nestlé die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,54 CHF in den Büchern stehen haben wird.

