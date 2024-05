Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag mit Verlusten

Nestlé im Blick

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 91,94 CHF ab.

Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 91,94 CHF ab. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 91,52 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 92,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.157.946 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 116,62 CHF erreichte der Titel am 10.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 21,16 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 89,52 CHF. Dieser Wert wurde am 25.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,17 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,00 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 110,59 CHF angegeben.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Nestlé dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,98 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nestlé von vor 3 Jahren gekostet

Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI verliert zum Ende des Dienstagshandels

Angespannte Stimmung in Zürich: SMI schließt mit Verlusten