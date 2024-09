Fokus auf Aktienkurs

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Montagvormittag mit Abschlägen

02.09.24 09:24 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 90,50 CHF.

Um 09:07 Uhr fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 90,50 CHF ab. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 90,50 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 91,04 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 81.941 Nestlé-Aktien. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 108,08 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.07.2024 auf bis zu 85,70 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Nachdem im Jahr 2023 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,11 CHF aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 99,63 CHF. Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2025 veröffentlicht. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 12.02.2026 präsentieren. Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2024 4,84 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie So stuften die Analysten die Nestlé-Aktie im vergangenen Monat ein Börse Zürich in Grün: SMI letztendlich auf grünem Terrain Freundlicher Handel in Zürich: SLI bewegt sich zum Handelsende im Plus

