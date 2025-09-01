DAX23.827 -0,9%ESt505.345 -0,4%Top 10 Crypto15,61 +2,4%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.623 +1,6%Euro1,1647 -0,5%Öl68,84 +1,0%Gold3.479 +0,1%
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Asiens Märkte uneinig -- DEUTZ steigt ins Rüstungsgeschäft ein -- SMA Solar, Lucid, Bitcoin, Deutsche Bank, Siemens Energy, Rheinmetall, Siemens, Tesla, Ford im Fokus
Top News
Erneute Stärke: Bitcoin steigt wieder über die Marke von 110.000 US-Dollar Erneute Stärke: Bitcoin steigt wieder über die Marke von 110.000 US-Dollar
Biogen-Aktie fester: Alzheimer-Mittel Lecanemab nun auch in Deutschland Biogen-Aktie fester: Alzheimer-Mittel Lecanemab nun auch in Deutschland
Profil
So entwickelt sich Nestlé

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag billiger

02.09.25 09:25 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 3,5 Prozent auf 72,86 CHF ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
74,60 CHF -0,89 CHF -1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 3,5 Prozent auf 72,86 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 72,78 CHF nach. Mit einem Wert von 73,69 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 695.685 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 91,72 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,89 Prozent hinzugewinnen. Am 04.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 4,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,07 CHF ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,31 CHF.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 19.02.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,32 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
09:41Nestlé AddBaader Bank
08:16Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
08:01Nestlé NeutralUBS AG
08:01Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
29.08.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:41Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Nestlé KaufenDZ BANK
24.07.2025Nestlé AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
08:16Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
08:01Nestlé NeutralUBS AG
08:01Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
29.08.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
29.08.2025Nestlé NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
