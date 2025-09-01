Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 3,5 Prozent auf 72,86 CHF ab.
Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 3,5 Prozent auf 72,86 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 72,78 CHF nach. Mit einem Wert von 73,69 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 695.685 Nestlé-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 91,72 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,89 Prozent hinzugewinnen. Am 04.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 4,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,07 CHF ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,31 CHF.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 19.02.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.
In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,32 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
