Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagmittag mit Verlusten

02.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 74,74 CHF.

Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 74,74 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Nestlé-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 72,78 CHF aus. Bei 73,69 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.230.263 Nestlé-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,72 CHF erreichte der Titel am 24.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,72 Prozent hinzugewinnen. Bei 69,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 04.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 6,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,05 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,07 CHF belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 82,31 CHF.

Am 19.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,32 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

