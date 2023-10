Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag leichter

So bewegt sich Nestlé

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 103,28 CHF abwärts.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 103,28 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 102,94 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 103,86 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 337.095 Nestlé-Aktien.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 116,84 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 13,13 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 102,44 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 120,50 CHF.

Am 25.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2023 wird am 22.02.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 13.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,90 CHF im Jahr 2023 aus.

