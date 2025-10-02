Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé macht am Donnerstagmittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nestlé zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 11:48 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 74,23 CHF zu. Den Tageshöchststand markierte die Nestlé-Aktie bei 74,72 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 73,90 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 597.449 Nestlé-Aktien.

Bei 91,72 CHF markierte der Titel am 24.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 23,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 69,90 CHF am 04.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,05 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,08 CHF aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,31 CHF.

Am 19.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,32 CHF je Nestlé-Aktie.

