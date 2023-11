Aktienkurs aktuell

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gewinnt am Vormittag

02.11.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 99,75 CHF zu.

Das Papier von Nestlé legte um 09:06 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 99,75 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nestlé-Aktie bisher bei 99,75 CHF. Mit einem Wert von 99,36 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 68.323 Nestlé-Aktien umgesetzt. Bei 116,84 CHF erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.10.2023 bei 97,09 CHF. Mit einem Kursverlust von 2,67 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 119,33 CHF. Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF im Vergleich zu 22.238,00 CHF im Vorjahresquartal. Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren. In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,84 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Handelsende im Plus Pluszeichen in Zürich: SPI liegt letztendlich im Plus Freundlicher Handel: SMI schlussendlich mit Kursplus

