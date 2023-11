Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagmittag mit Kursplus

Nestlé im Fokus

Die Aktie von Nestlé zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 99,68 CHF zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 0,3 Prozent auf 99,68 CHF. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 100,36 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 99,36 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 501.183 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Bei 116,84 CHF markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 17,22 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.10.2023 Kursverluste bis auf 97,09 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,60 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 119,33 CHF.

Am 25.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Umsatzseitig standen 22.238,00 CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nestlé 22.238,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2023 wird am 22.02.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,84 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Handelsende im Plus

Pluszeichen in Zürich: SPI liegt letztendlich im Plus

Freundlicher Handel: SMI schlussendlich mit Kursplus