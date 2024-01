Aktienkurs im Fokus

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag auf grünem Terrain

03.01.24 12:04 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,9 Prozent auf 100,36 CHF zu.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,9 Prozent auf 100,36 CHF zu. Die Nestlé-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 100,70 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 98,35 CHF. Bisher wurden heute 2.011.053 Nestlé-Aktien gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 116,84 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 16,42 Prozent wieder erreichen. Am 20.12.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 96,12 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 4,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 114,33 CHF. Am 25.04.2023 äußerte sich Nestlé zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden. Voraussichtlich am 22.02.2024 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet. Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2023 4,84 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Dezember 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Nestlé-Aktie angepasst Gewinne in Zürich: SLI schlussendlich freundlich Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Ende des Freitagshandels freundlich

