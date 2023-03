Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé stabilisiert sich am Vormittag

Die Nestlé-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via SWX bei 107,78 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Nestlé-Aktie sogar auf 108,08 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 107,74 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 108,00 CHF. Zuletzt wechselten 81.921 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.04.2022 bei 127,12 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 15,21 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 103,42 CHF. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 4,22 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 122,38 CHF für die Nestlé-Aktie.

Nestlé ließ sich am 21.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 21.089,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 21.089,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 25.07.2024.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,02 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com