Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Nestlé am Montagvormittag zu

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Nestlé konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 87,26 CHF.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 87,26 CHF zu. Zwischenzeitlich stieg die Nestlé-Aktie sogar auf 87,36 CHF. Bei 87,12 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 135.293 Stück gehandelt.

Am 08.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,62 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Am 20.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,82 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,05 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,09 CHF. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 85,00 CHF.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Nestlé am 24.07.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 23.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2025 4,55 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

