Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verteidigt am Montagmittag Vortagesniveau

Kaum Bewegung ließ sich um 11:49 Uhr bei der Nestlé-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 111,42 CHF. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 111,74 CHF aus. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 111,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 111,30 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 349.225 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 127,12 CHF. Dieser Kurs wurde am 30.04.2022 erreicht. 12,35 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 103,42 CHF erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 7,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 122,00 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Am 21.04.2022 legte Nestlé die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 25.07.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,01 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Nestlé-Aktie: Was Analysten von Nestlé erwarten

Nestlé-Aktie dennoch im Plus: Nestlé-Portfolio zur Hälfte als ungesund eingestuft

L`Oréal-Konzern: So wurde Françoise Bettencourt Meyers zur reichsten Frau der Welt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé SA (Nestle) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé SA (Nestle) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé SA (Nestle)

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com