Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gewinnt am Nachmittag

03.04.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 90,56 CHF zu.

Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 90,56 CHF. In der Spitze gewann die Nestlé-Aktie bis auf 90,90 CHF. Bei 90,04 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.767.959 Nestlé-Aktien umgesetzt. Bei 98,62 CHF erreichte der Titel am 08.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 8,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2024 bei 72,82 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,09 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,05 CHF aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,80 CHF. Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026. Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2025 4,54 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI nachmittags im Minus Minuszeichen in Zürich: SMI verbucht am Mittwochnachmittag Abschläge Zurückhaltung in Zürich: So performt der SMI aktuell

