Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zeigt sich am Vormittag fester

Die Aktie von Nestlé zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Nestlé-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 91,96 CHF.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 91,96 CHF zu. Bei 92,00 CHF erreichte die Nestlé-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 91,92 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 66.600 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (116,62 CHF) erklomm das Papier am 10.05.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 26,82 Prozent wieder erreichen. Am 25.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 89,52 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,17 CHF belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 110,59 CHF angegeben.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,98 CHF je Aktie.

