Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Freitagmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 91,96 CHF.

Um 11:48 Uhr stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 91,96 CHF. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 92,16 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 91,92 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 483.116 Nestlé-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.05.2023 auf bis zu 116,62 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 26,82 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 89,52 CHF am 25.04.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,65 Prozent.

Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,17 CHF belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 110,59 CHF an.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,98 CHF je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

