Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 92,20 CHF.

Das Papier von Nestlé legte um 15:52 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 92,20 CHF. Die Nestlé-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 92,48 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 91,92 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.182.149 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 116,62 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.05.2023). 26,49 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.04.2024 bei 89,52 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 2,91 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,17 CHF belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 110,59 CHF.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 25.07.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Nestlé.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2024 4,98 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

