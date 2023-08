Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen

So bewegt sich Nestlé

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 106,68 CHF.

Die Nestlé-Aktie notierte um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 106,68 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 106,62 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 107,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 117.527 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 23.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 117,56 CHF an. 10,20 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 103,42 CHF am 14.10.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 3,06 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 120,50 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nestlé am 25.04.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF im Vergleich zu 22.238,00 CHF im Vorjahresquartal.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2023 4,94 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

