Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag schwächer

Nestlé im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 105,54 CHF.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 105,54 CHF. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 105,42 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 107,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 766.655 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 23.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 117,56 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,39 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 103,42 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 2,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 120,50 CHF je Nestlé-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nestlé am 25.04.2023 vor. Mit einem Umsatz von 22.238,00 CHF, gegenüber 22.238,00 CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren. Am 13.02.2025 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,94 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

Redaktion finanzen.net

