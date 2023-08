Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag mit Verlusten

Kurs der Nestlé

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 105,40 CHF.

Um 15:52 Uhr fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 105,40 CHF ab. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 105,30 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 107,00 CHF. Bisher wurden heute 1.261.902 Nestlé-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.08.2022 bei 117,56 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 10,34 Prozent niedriger. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 103,42 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 120,50 CHF an.

Am 25.04.2023 äußerte sich Nestlé zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,94 CHF im Jahr 2023 aus.

