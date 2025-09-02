Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé kommt am Mittwochnachmittag kaum vom Fleck

DAX23.591 +0,4%ESt505.327 +0,7%Top 10 Crypto15,84 ±0,0%Dow45.172 -0,3%Nas21.528 +1,2%Bitcoin95.507 -0,1%Euro1,1675 +0,3%Öl67,65 -2,1%Gold3.562 +0,8%
DAX zieht an -- Wall Street uneins -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - die Gründe
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Experten bleiben optimistisch für Rheinmetall
So entwickelt sich Nestlé

03.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Nestlé zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Im SIX SX-Handel kam die Nestlé-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 74,91 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
74,77 CHF -0,16 CHF -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nestlé-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 74,91 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 75,20 CHF zu. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 74,58 CHF nach. Bei 75,08 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1.049.912 Nestlé-Aktien.

Am 24.03.2025 markierte das Papier bei 91,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 22,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,90 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,07 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,05 CHF je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 82,31 CHF.

Am 19.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,32 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
11:11Nestlé HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
02.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
02.09.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
