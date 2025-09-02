Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé kommt am Mittwochnachmittag kaum vom Fleck
Die Aktie von Nestlé zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Im SIX SX-Handel kam die Nestlé-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 74,91 CHF.
Die Nestlé-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 74,91 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 75,20 CHF zu. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 74,58 CHF nach. Bei 75,08 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1.049.912 Nestlé-Aktien.
Am 24.03.2025 markierte das Papier bei 91,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 22,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,90 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,07 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,05 CHF je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 82,31 CHF.
Am 19.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,32 CHF je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:11
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|02.09.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|02.09.2025
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.2025
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
