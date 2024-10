Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gibt am Donnerstagnachmittag nach

So entwickelt sich Nestlé

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 83,68 CHF.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 83,68 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 83,68 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,96 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.279.261 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 13.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 105,28 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 25,81 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.09.2024 bei 82,04 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 1,96 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,09 CHF. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 94,00 CHF je Nestlé-Aktie an.

Voraussichtlich am 13.02.2025 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 12.02.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,79 CHF in den Büchern stehen haben wird.

