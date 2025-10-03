Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 74,45 CHF abwärts.
Die Nestlé-Aktie musste um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 74,45 CHF. Im Tief verlor die Nestlé-Aktie bis auf 74,30 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,47 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 217.460 Nestlé-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 91,72 CHF erreichte der Titel am 24.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 18,83 Prozent niedriger. Am 04.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 69,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 6,11 Prozent wieder erreichen.
Nach 3,05 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,08 CHF je Nestlé-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,31 CHF für die Nestlé-Aktie.
Voraussichtlich am 19.02.2026 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 18.02.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,33 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|30.09.2025
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.09.2025
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
