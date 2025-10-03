Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verliert am Freitagnachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 74,19 CHF.
Die Nestlé-Aktie musste um 15:52 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 74,19 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 73,99 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,47 CHF. Bisher wurden via SIX SX 843.785 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 23,63 Prozent wieder erreichen. Bei 69,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 04.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,78 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2024 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,05 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,08 CHF. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,31 CHF.
Am 19.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Am 18.02.2027 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2025 4,33 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|30.09.2025
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.09.2025
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
