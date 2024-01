Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verbilligt sich am Donnerstagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 98,99 CHF ab.

Das Papier von Nestlé befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,3 Prozent auf 98,99 CHF ab. Die Nestlé-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 98,65 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 98,77 CHF. Bisher wurden heute 112.573 Nestlé-Aktien gehandelt.

Am 25.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 116,84 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,03 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 96,12 CHF. Dieser Wert wurde am 20.12.2023 erreicht. Mit Abgaben von 2,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 114,33 CHF für die Nestlé-Aktie.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.238,00 CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 13.02.2025 dürfte Nestlé die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,85 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

