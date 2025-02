Kurs der Nestlé

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Nestlé

04.02.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 77,32 CHF.

Die Nestlé-Aktie notierte um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 77,32 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 77,08 CHF. Bei 77,38 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 1.425.389 Nestlé-Aktien gehandelt. Bei einem Wert von 100,56 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2024). Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 23,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 72,82 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 6,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,03 CHF. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 85,00 CHF je Nestlé-Aktie aus. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Nestlé am 13.02.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 12.02.2026. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,61 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Angespannte Stimmung in Zürich: SMI letztendlich leichter SIX-Handel SLI beendet die Montagssitzung mit Verlusten Schwacher Handel: STOXX 50 schließt im Minus

