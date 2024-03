Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gibt am Montagmittag ab

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 91,85 CHF nach.

Um 11:48 Uhr ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 91,85 CHF. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 91,81 CHF. Bei 92,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 630.860 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.04.2023 auf bis zu 116,84 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 27,21 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 91,01 CHF am 29.02.2024. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 0,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,17 CHF aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 110,73 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal hat Nestlé 22.238,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 22.238,00 CHF umgesetzt worden.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2024 4,99 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

