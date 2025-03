Aktie im Fokus

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Mittag nordwärts

04.03.25 12:06 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Nestlé. Zuletzt wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 89,70 CHF nach oben.

Um 11:49 Uhr ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 89,70 CHF. Die Nestlé-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 90,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 88,62 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.534.875 Stück gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.06.2024 bei 98,62 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 9,04 Prozent niedriger. Am 20.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 72,82 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,09 CHF belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 85,00 CHF je Nestlé-Aktie aus. Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 24.07.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 23.07.2026. In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,55 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Aufschläge in Zürich: Zum Handelsende Gewinne im SMI Februar 2025: Experten empfehlen Nestlé-Aktie mehrheitlich zum Kauf SIX-Handel SMI verbucht zum Handelsstart Abschläge

