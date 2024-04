Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 94,36 CHF.

Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere um 11:46 Uhr 0,1 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 94,46 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,14 CHF. Bisher wurden heute 608.827 Nestlé-Aktien gehandelt.

Am 26.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 116,84 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 23,82 Prozent zulegen. Am 29.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 91,01 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,17 CHF. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 110,59 CHF.

Nestlé gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Nestlé am 25.07.2024 präsentieren. Nestlé dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,98 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

