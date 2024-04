Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagnachmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 94,36 CHF.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 94,36 CHF. Bei 94,68 CHF erreichte die Nestlé-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 94,14 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 1.233.738 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 26.04.2023 auf bis zu 116,84 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,82 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.02.2024 bei 91,01 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,17 CHF ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 110,59 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Nestlé am 25.04.2023 vor.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 24.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,98 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

