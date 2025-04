Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé steigt am Vormittag

Blick auf Nestlé-Kurs

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 90,76 CHF zu.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 90,76 CHF zu. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 90,76 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 90,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 589.955 Nestlé-Aktien.

Bei 98,62 CHF erreichte der Titel am 08.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 8,66 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,82 CHF. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,05 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,09 CHF belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,80 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Nestlé am 24.07.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 23.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,54 CHF je Nestlé-Aktie.

