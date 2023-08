Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag mit roter Tendenz

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 104,90 CHF.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 104,90 CHF. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 104,90 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 105,30 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 101.920 Nestlé-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.08.2022 bei 117,56 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 12,07 Prozent zulegen. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 103,42 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 1,41 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 120,50 CHF.

Am 25.04.2023 äußerte sich Nestlé zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF im Vergleich zu 22.238,00 CHF im Vorjahresquartal.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen. Nestlé dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,94 CHF je Aktie aus.

