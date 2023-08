Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Freitagmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 104,50 CHF.

Um 11:48 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 104,50 CHF ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 104,44 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 105,30 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 442.139 Nestlé-Aktien.

Am 23.08.2022 markierte das Papier bei 117,56 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,50 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 103,42 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 120,50 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nestlé am 25.04.2023. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 22.238,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,94 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

