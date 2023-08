Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Nestlé am Nachmittag auf rotes Terrain

Nestlé im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 1,3 Prozent auf 103,96 CHF ab.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 103,96 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 103,72 CHF. Bei 105,30 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.010.421 Nestlé-Aktien.

Am 23.08.2022 markierte das Papier bei 117,56 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 11,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 103,42 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 120,50 CHF.

Am 25.04.2023 äußerte sich Nestlé zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren. Nestlé dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2025 präsentieren.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,94 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

