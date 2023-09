Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Montagvormittag mit Aufschlag

Kursentwicklung

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 105,70 CHF.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 105,70 CHF. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 105,76 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 105,36 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 48.354 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 116,84 CHF erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 10,54 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 102,78 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 2,76 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 120,50 CHF.

Am 25.04.2023 lud Nestlé zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,92 CHF je Aktie belaufen.

