Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Nestlé hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Nestlé-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 105,56 CHF.

Mit einem Wert von 105,56 CHF bewegte sich die Nestlé-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 105,96 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 105,20 CHF. Bei 105,36 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 226.738 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 116,84 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 102,78 CHF fiel das Papier am 18.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 2,63 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 120,50 CHF angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nestlé am 25.04.2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,92 CHF im Jahr 2023 aus.

