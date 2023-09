Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Nestlé

Kursverlauf

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 105,32 CHF abwärts.

Das Papier von Nestlé befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,1 Prozent auf 105,32 CHF ab. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 105,20 CHF. Bei 105,36 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 454.829 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 116,84 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 10,94 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.08.2023 bei 102,78 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,41 Prozent.

Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 120,50 CHF.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem Umsatz von 22.238,00 CHF, gegenüber 22.238,00 CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,92 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Nestlé-Aktie: Experten empfehlen Nestlé im August mehrheitlich zum Kauf

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Nestlé abgeworfen

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nestlé verloren