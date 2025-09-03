DAX23.695 +0,4%ESt505.326 ±0,0%Top 10 Crypto15,67 -0,5%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.984 -0,9%Euro1,1652 -0,1%Öl66,85 -0,8%Gold3.543 -0,5%
Kursentwicklung

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

04.09.25 09:25 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 75,14 CHF.

Das Papier von Nestlé konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 75,14 CHF. In der Spitze gewann die Nestlé-Aktie bis auf 75,19 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 75,11 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 127.487 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 24.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,72 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 22,07 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 69,90 CHF am 04.08.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 7,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,05 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,07 CHF. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,31 CHF.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.02.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 18.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,32 CHF im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
08:01Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
02.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Nestlé KaufenDZ BANK
24.07.2025Nestlé AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
08:01Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
02.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

