Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt
Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 75,14 CHF.
Das Papier von Nestlé konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 75,14 CHF. In der Spitze gewann die Nestlé-Aktie bis auf 75,19 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 75,11 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 127.487 Nestlé-Aktien den Besitzer.
Am 24.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,72 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 22,07 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 69,90 CHF am 04.08.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 7,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,05 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,07 CHF. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,31 CHF.
Die Nestlé-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.02.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 18.02.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,32 CHF im Jahr 2025 aus.
Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie
SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nestlé von vor 10 Jahren verdient
Nestlé-Aktie fällt: CEO Freixe nach Beziehung mit Mitarbeiterin entlassen
Nestlé-Aktie: Experten empfehlen Nestlé im August mehrheitlich zum Kauf
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.2025
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|02.09.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
