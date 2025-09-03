Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag mit positiven Vorzeichen

Nestlé im Fokus

Die Aktie von Nestlé zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 75,99 CHF.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,7 Prozent auf 75,99 CHF zu. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 76,04 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 75,11 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 779.444 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.03.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 20,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 04.08.2025 auf bis zu 69,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,07 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,05 CHF aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,31 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 19.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,32 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.net

