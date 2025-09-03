Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag mit Kursplus

Blick auf Nestlé-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 76,11 CHF.

Um 15:53 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 76,11 CHF zu. Den Tageshöchststand markierte die Nestlé-Aktie bei 76,42 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,11 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1.343.348 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 24.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,72 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 17,02 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 69,90 CHF am 04.08.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 8,16 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,07 CHF belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 82,31 CHF an.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,32 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

