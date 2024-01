Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag ohne große Veränderung

So bewegt sich Nestlé

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Nestlé. Zum Vortag unverändert notierte die Nestlé-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 98,68 CHF.

Die Nestlé-Aktie bewegte sich um 11:49 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 98,68 CHF. Bei 99,12 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 98,20 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 98,41 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 369.706 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Bei 116,84 CHF markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,40 Prozent hinzugewinnen. Am 20.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 96,12 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,59 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 114,33 CHF angegeben.

Am 25.04.2023 legte Nestlé die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Umsatzseitig standen 22.238,00 CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nestlé 22.238,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,85 CHF je Aktie aus.

